الأرجنتيني دياز ضمن خيارات بيراميدز

المواطن - طارق سعد

بات الأرجنتيني رامون دياز أحد المرشحين لقيادة بيراميدز المصري في الفترة الحالية بعد إقالة حسام حسن من تدريب الفريق.

ونشر معالي تركي آل الشيخ على صفحته في فيسبوك بأن 3 مدربين على أتم الاستعداد لتولي المهمة، مشيداً بسيرهم الذاتية وسمعتهم كأسماء مرموقة في عالم التدريب.

ومن المنتظر أن يتم إعلان اسم المدرب في الساعات القادمة.

يُذكر أن رامون دياز سبق له تدريب الهلال في الموسمين الماضيين نجح خلالهما في إعادة الهلال لمنصة بطل الدوري بعد غياب دام 5 سنوات، كما خاض تجربة قصيرة مع الاتحاد مطلع هذا الموسم لم يُكتب لها الاستمرار.