الأردن و#أستراليا .. ابن ياسين يواصل تألقه مع النشامى

المواطن - مروة نبيل

واصل المدافع أنس بن ياسين تألقه مع النشامى، ليقود منتخب بلاده للفوز في مباراة الأردن وأستراليا اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا 2019.

وسجل المدافع أنس بن ياسين هدف مباراة الأردن وأستراليا الوحيد، بكرة رأسية مميزة في الدقيقة 26 من أحداث الشوط الأول، ليكون النشامى صاحب أول فوز في بطولة كأس آسيا 2019 بعد تعادل الإمارات والبحرين بالأمس.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أنس بن ياسين نجح في التسجيل بمباراتين متتاليتين مع منتخب الأردن في جميع البطولات للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعد فوز النشامى اليوم، هو الثالث له في تاريخ مواجهات الأردن وأستراليا السابقة، مقابل هزيمتين، ولم يتعادل المنتخبان من قبل.

وتقع الأردن وأستراليا في المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2019، والتي تضم سوريا وفلسطين.