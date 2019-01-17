الأرصاد الجوية: انعدام الرؤية في حفر الباطن والنعيرية والدمام بسبب الغبار

المواطن - الدمام

حذرت الأرصاد الجوية من استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يسبب انعدام الرؤية الأفقية في عدد من مدن المنطقة الشرقية.

وقالت الأرصاد الجوية في تحذير لها إن انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية مستمر في النعيرية – الجبيل – الدمام – الظهران – الخبر – الأحساء والأجزاء المجاورة وكذلك في حفر الباطن – الخفجي – القيصومة تشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم موجة هوائية باردة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-46 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تتحول ظهر الغد إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر ونصف إلى مترين ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.