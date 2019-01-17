الأرصاد الجوية : درجة الحرارة دون الصفر المئوي غدًا والعواصف الرملية مستمرة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة غداً الجمعة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي مع فرصة تكون الصقيع وذلك على شمال المملكة. كما توقعت أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة على البحر الأحمر في حين ستكون شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة في الخليج العربي.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت اليوم من استمرار نشاط الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يسبب انعدام الرؤية الأفقية في عدد من مدن المنطقة الشرقية.

وقالت الأرصاد الجوية في تحذير لها إن انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية مستمر في النعيرية – الجبيل – الدمام – الظهران – الخبر – الأحساء والأجزاء المجاورة وكذلك في حفر الباطن – الخفجي – القيصومة تشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتشهد المملكة منذ أيام موجة هوائية باردة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي تبوك وحائل قد تتحول إلى عاصفة ترابية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها صباح يوم الجمعة إلى منطقة نجران، كما يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب برياح نشطة على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.