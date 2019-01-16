الأرصاد تحذر أهالي تبوك من التقلبات الجوية

المواطن - تبوك

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي منطقة تبوك من التقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تتمثل في استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن هذه الحالة في منطقة تبوك، وتشمل (حقل- البدع- ضبا- تيماء- الوجه- أملج والأجزاء المجاورة).

وأوضحت الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 10 صباحًا.