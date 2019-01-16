الأرصاد تحذر أهالي تبوك من التقلبات الجوية

الأرصاد تحذر أهالي تبوك من التقلبات الجوية

2019/01/16
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
2140
0
طباعة
المواطن - تبوك

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أهالي منطقة تبوك من التقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة تتمثل في استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أن هذه الحالة في منطقة تبوك، وتشمل (حقل- البدع- ضبا- تيماء- الوجه- أملج والأجزاء المجاورة).

وأوضحت الأرصاد أن الحالة بدأت اليوم الأربعاء في تمام الساعة 6 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 10 صباحًا.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم