الأرصاد تحذر أهالي تبوك من التقلبات الجوية

المواطن - تبوك

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم عن حالة الطقس في منطقة تبوك، نشاطاً في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلي إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الأرصاد إلى أن نشاط الرياح في تبوك يشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة، لافتة إلى أن بداية الإنذار ستكون اليوم الأحد في الساعة 9 صباحًا وينتهي في الساعة 9 مساءً.

ولفتت الأرصاد إلى نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلي إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية في مكة المكرمة القنفذة والليث تشمل الأجزاء الساحلية والطريق الساحلي حيث تبدأ الحالة، الساعة 11 صباحًا وتنتهي في الساعة 8 مساءً.