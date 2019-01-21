الأرصاد تحذر أهالي شرق مكة من التقلبات الجوية

الأرصاد تحذر أهالي شرق مكة من التقلبات الجوية

2019/01/21
الساعة 11:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، على محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: ظلم، تربة، المويه، والأجزاء المجاورة لها، مبينةً أن هذا النشاط يستمر حتى السادسة مساءً .

من جهتها, دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة المسافرين ومستخدمي طريق ( الطائف / الرياض) السريع، مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني، عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.



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