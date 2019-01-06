الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية على مكة والمدينة 

المواطن - مكة المكرمة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد إنذاراً متقدماً لتحذير المواطنين بشأن الحالة الجوية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يسبب تدنياً في مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي، أن هذه الرياح ستشهدها الحناكية وتشمل مهد الذهب والأماكن المجاورة، في المدينة المنورة، بينما تشهدها مكة المكرمة في الموية وتشمل رنية، وتربة، وظلم، والأماكن المجاورة لها.

وأكدت الهيئة أن هذه الرياح ستؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية في الأماكن المذكورة وذلك من الساعة 11 ظهراً حتى الساعة 6 مساءً، داعية الجميع لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.