الأرصاد تحذر 8 مناطق.. غبار وأمطار لساعات

المواطن - المدينة المنورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على بعض المناطق اليوم الأربعاء.

وأوضحت الأرصاد أن منطقة نجران وتحديدًا بدر الجنوب وشروره تتعرض إلى رياح سطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الفترة من التاسعة صباحًا وحتى السادسة من مساء اليوم.

وبالنسبة إلى طقس مكة المكرمة، فتتعرض مناطق الموية وتربة وظلم والأجزاء المجاورة إلى نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية خلال نفس الفترة.

والمثل منطقة عسير والتي تشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، حيث تتعرض أيضًا إلى نفس الحالة حتى السادسة مساءً.

وبالنسبة إلى الباحة، فتشهد تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وذلك حتى الساعة السابعة مساءً.

أما عسير فتتعرض لنفس الحالة وتحديدًا أبها وخميس مشيط والسوده والنماص.

في سياق متصل، حذرت الأرصاد من نشاط الرياح السطحية وإثارة الأتربة والغبار في تبوك من العاشرة صباحًا وحتى الخامسةً مساءً.

ونفس التحذير وجهته الأرصاد إلى الجوف وتحديدًا القريات وسكاكا والأجزاء المجاورة، حيث تستمر الحالة أيضًا إلى الخامسة مساءً.

ووجهت الأرصاد تحذيرًا بشأن الحالة الترابية نفسها إلى منطقة المدينة المنورة وتشمل خيبر والعلا والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الخامسةً.