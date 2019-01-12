الأرصاد: درجات الحرارة ستتجاوز الصفر بداية من الخميس والصقيع وارد

المواطن - الرياض

كشف مدير إدارة التحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عايض البلوي، توقعاته لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن درجات الحرارة ستتجاوز الصفر المئوي بدءًا من يوم الخميس المقبل، وسوف تسجل (- 3) في منطقة تبوك خاصة المرتفعات منها، وكذلك طريف والقريات، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى الصفر في الأجزاء الشمالية لمنطقة حائل.

ولفت إلى أن فرصة الصقيع واردة، كما أن هناك احتمالية لتأثر المنطقة الشرقية بالرطوبة خاصة صباح يوم الأربعاء القادم.

وأشار إلى أن هناك تقلبات جوية على عدة مناطق بدءًا من غد الأحد، وتشمل مكة والمدينة وتبوك والأجزاء الشمالية للمملكة والحدود الشمالية والجوف، أما الرياض والقصيم فتتأثر بالسحب.

وقال: إن الأجزاء الغربية ستشهد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وكذلك الأجزاء الداخلية لمكة والمدينة، والأجزاء الشرقية لتبوك والجوف والحدود الشمالية، محذرًا الصيادين من نزول البحر، وطالبهم بأخذ الحيطة والحذر.