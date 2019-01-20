الأرصاد عن طقس الاثنين : غبار

المواطن - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد وجود نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، موضحةً أن المناطق التي تتأثر بالحالة المناخية السابقة، هي نجران، والرياض، والقصيم، وحائل، والحدود الشمالية، وأيضًا الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة.

وتابعت الأرصاد أن السماء يوم غد ستكون غائمة جزئيًّا على مناطق شمال وأجزاء من وسط المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، قد تتخللها سحب رعدية.