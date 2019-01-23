الأزمة مستمرة.. تصريح قصي الفواز بين رفض النصر واقتراح أُحد

المواطن - مروة نبيل

تسببت تصريحات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، بشأن مباراة النصر وأُحد المقبلة في أزمة كبيرة، بعدما أبدى مسؤولو العالمي تأجيل أو نقل لقاء الجولة الـ17 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تصريحات قصي الفواز تُسبب أزمة:

وطرح قصي الفواز، خلال تصريحاته لقناة “العربية”، خيارات طارئة في حال تعذر إقامة مباراة النصر وأُحد في الرياض، منها تأجيل اللقاء أو الجولة بأكملها، بالإضافة إلى احتمالية اللعب في مدينة المجمعة.

وجاءت تصريحات قصي الفواز بسبب عدم جاهزية أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وإستاد الملك فهد الدولي، لاستضافة مواجهات النصر في الوقت الحالي، الأمر الذي أثار غضب مجلس إدارة العالمي برئاسة سعود آل سويلم.

رفض نصراوي تام:

وأصدر مجلس إدارة نادي النصر بيانًا رسميًّا يؤكد من خلاله رفضه التام لتصريحات قصي الفواز بشأن تأجيل أو نقل مباراة العالمي المقبلة ضد أُحد، وشدد على أنه لن يتنازل عن حقه في لعب اللقاء في الموعد المُحدد بالرياض.

وأبدى النصر في بيانه رفضه القاطع لتأجيل المباراة، نظرًا لضغط المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مجلس الإدارة طالب بداية هذا الموسم بتحسين أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد، ولم يتم أخذ هذه المطالبات بشكل جاد.

آل سويلم يطلق العدالة مطلب نصراوي:

ورفض آل سويلم عبر حسابه على “تويتر”، خيارات قصي الفواز بشأن مباراة النصر وأُحد، مؤكدًا رفضه التام لتأجيل المباراة، خاصة أن العالمي حذر من جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد، ليتم تغريمه لانتقاد أرضية الملعب.

وطالب آل سويلم بإيجاد حل يضمن عدالة المنافسة وحق تساوي الفرص بين جميع الفرق، مؤكدًا أنه لن يسكت ولن يدفع ثمن أخطاء الآخرين، وأطلق هاشتاق العدالة مطلب نصراوي ليتصدر قائمة الأكثر تداولًا على “تويتر” في السعودية.

الحربي يقترح تأجيل الجولة:

وعلق رئيس نادي أُحد، سعود الحربي، على مقترح قصي الفواز بشأن مباراة النصر المقبلة، خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: إنه لا يُمانع تأجيل المواجهة أو إقامتها، ولكنه يُفضل تأجيل الجولة بالكامل لحل هذه الأزمة، وللمصلحة العامة.