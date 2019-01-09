الأزهري يكرم المشاركين بقرية عسير في الجنادرية ٣٣

المواطن _سعيد مشهور_الرياض

كرم رجل الأعمال سعيد بن عبدالله الأزهري وفد إمارة منطقة عسير وفرقة عسير المشاركين في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية بقرية عسير.

وتقدم الوفد مشرف قرية عسير بالجنادرية أسامة آل ماطر ومحافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد وبحضور عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال يتقدمهم عضو مجلس الشورى عبدالعزيز بن سعود أبو نقطة المتحمي.

وقد شهد الحفل العديد من القصائد الشعرية وتبادل الهدايا بهذه المناسبة.

الجدير بالذكر أن قرية عسير المشاركة في مهرجان الجنادرية قد شهدت إقبالاً كثيفاً من الزوار، حيث شاركت خمس فرق شعبية تمثل منطقة عسير بالإضافة إلى العديد من الأقسام والأجنحة والأسر المنتجة التي جذبت الزوار إليها بكثافة طوال أيام مهرجان الجنادرية.