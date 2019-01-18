الأسطورة ماجد ردًّا على أزمة الغامدي: تعامل مسيء لا ينسجم مع فكر #النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى ماجد عبدالله، نجم نادي النصر الأسبق، استياءه من الأزمة المثارة حاليًّا بين أحمد البريكي المدير التنفيذي للعالمي، ولاعب الفريق الأول خالد الغامدي.

وكتب ماجد عبدالله تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: حافظ النصر طوال عقود على قيمه ومبادئه وأهمها تقديره لأبنائه السابقين والحاليين، لكن ما يحدث من المدير التنفيذي في منع نجومه من دخول النادي مثل الكابتن يوسف خميس وأخيرًا خالد الغامدي، يؤكد وجود تعامل مسيء لا ينسجم مع الفكر النصراوي، والذي يتعرض لمحاولة تغيير سلبي حتى في ألوانه التاريخية.

ويذكر أن اللاعب خالد الغامدي كان قال في تصريحات إعلامية أن أحمد البريكي طالبه بعدم دخول النصر والبحث عن عرض إعارة للانتقال إلى أحد الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار الغامدي إلى أن أحمد البريكي طلب منه التنازل عن مليون ريال من مستحقاته للحصول على مخالصة مالية من النصر.