الأكثر تحقيقًا لـ كأس الملك .. الأهلي أولًا.. والاتحاد ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

انطلقت منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، وتأمل الفرق الكبرى مواصلة مشوارها في البطولة، والمنافسة على اللقب.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأكثر تحقيقًا لكأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبًا، ويسعى لزيادة عدد بطولاته؛ وتعويض جماهيره عن تراجع النتائج في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 9 ألقاب، ويأمل العميد أن يكون كأس خادم الحرمين الشريفين طوق النجاة هذا الموسم، بعد سوء النتائج هذا الموسم في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ15.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بـ8 ألقاب، وبفارق لقبين عن نادي النصر صاحب المركز الرابع.

وحصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب على كأس خادم الحرمين الشريفين 3 مرات من قبل، فيما يملك الاتفاق والوحدة لقبين لكل منهما.