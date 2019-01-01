الأمراء والوزراء يؤدون القسم أمام الملك سلمان اليوم.. هنا نصه ودلالاته

المواطن - الرياض

يؤدي الأمراء والوزراء الذين صدرت أوامر ملكية الخميس الماضي بتعيينهم في مناصبهم الجديدة، اليوم الثلاثاء، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة في الرياض، وذلك قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وتأتي جلسة مجلس الوزراء اليوم لتكون الأولى بالتشكيل الجديد، والأولى بعد إقرار ميزانية المملكة للعام 2019، والتي أتت بتوقعات قياسية وغير مسبوقة للإنفاق بأكثر من 1.106 تريليون ريال.

والقسم المقرر أداؤه أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جاء نصه : “أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

ويعكس القسم تأكيد المؤدين على الولاء والإخلاص للدين الإسلامي الحنيف ثم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمملكة التي يتشرفون بالعمل في خدمتها ورعاية مواطنيها ومقيميها دون تفرقة أو تمييز.

كما يؤكد القسم عدم البوح بأي سر من أسرار الدولة والحفاظ على مصالحها وأنظمتها لضمان أمنها وسلامتها وتقدمها المستمر.

وضمن القسم أيضًا أن يؤدي الأمراء و الوزراء العمل بالصدق والأمانة والإخلاص وهي شيمة المسؤولين الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة ليحملوا مسؤولية نجاح رؤية المملكة 2030 التي تعزز مكانة المملكة محليًّا وعالميًّا.