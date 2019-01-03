الأمن يطلق الغاز على المتظاهرين في بورسودان

المواطن - متابعة

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع اليوم الخميس لتفريق متظاهرين في بورسودان.

ونقلت رويترز عن شاهد عيان قوله إن المتظاهرين حاولوا تسليم التماس بمطالبهم للحكومة عبر المقر المحلي للحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير في بورسودان.

يأتي ذلك فيما أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس، اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، في تفاعل مع الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان.

وقال البشير في كلمة له بالعاصمة الخرطوم، إن السودان بدأ برنامجاً لزيادة الرواتب، بدءاً من شهر يناير الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية ستعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات مثل دعم السكن.

وأكد أنه يشعر بمعاناة الفقراء لأنه اجتاز ظروفاً صعبة بدوره، حين كان شاباً يضطر إلى العمل في مهن بسيطة لأجل تأمين مصروفه.

وقال البشير: إن الخرطوم تتعرض لحصار اقتصادي منذ سنوات طويلة، مضيفاً أن السودان من الدول التي يجري السعي إلى هدمها.

وأضاف أن البلاد تعاني مشكلات، لكنه أكد وجود فرق بين المظاهرات السلمية والأفعال التخريبية.

وقال: إن الحديث عن غرق الحكومة تم الترويج له في أكثر من مناسبة، لكن البلاد تحتاج إلى من يعمل في مثل هذه الأوقات الحرجة لا إلى من يتشبث بها في أوقات الرخاء فحسب.