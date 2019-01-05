الأمير متعب بن محمد يزور معرض الجوازات في الجنادرية ويثني على الخدمات

المواطن - الرياض

زار الأمير متعب بن محمد بن ثنيان آل سعود، مقر معرض المديرية العامة للجوازات المشارك في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية 33، يوم الخميس الماضي، وكان في استقباله العميد محمد السعد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات.

وتجوّل الأمير متعب في أقسام وأجنحة المعرض، واستمع لشرح مفصل من الزملاء المشاركين عن محتويات كل ركن وما يقدمه للزوار من خدمات.

وأثنى الأمير متعب على الخدمات الإلكترونية والتعريفية والتوعوية المقدمة من الجوازات للزوار من خلال المعرض.

وأشاد الأمير متعب بالتطور التقني الذي تواكبه الجوازات في خدماتها الإلكترونية تسهيلًا للمواطن والمقيم والزائر والتي أسهمت في إنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.



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وفي نهاية الزيارة سجل الأمير متعب بن محمد بن ثنيان آل سعود كلمة في سجل الزيارات وتسلم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.