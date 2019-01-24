الأمير محمد بن سلمان يتكفل بعلاج الشاب مغاوي في أمريكا

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير غادر الشاب عبدالرحمن عادل مغاوي ظهر اليوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي العلاج على نفقة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله الذي جسد بهذا الموقف عطاء الوطن لأبنائه وعطاء القيادة لأبناء الوطن.

وكان في وداع “مغاوي” عدد من محبيه وأقاربه أثناء خروجه من مستشفى عسير المركزي وقد ارتسمت على وجوه الجميع علامات وأمارات الحب لهذا الوطن وقيادته الرشيدة معبرين عن شكرهم العميق لأمير المنطقة ولولي العهد حفظهما الله تعالى على هذا الموقف النبيل وغير المستغرب منهما سائلين الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما وأن يكتب الشفاء العاجل لـ”مغاوي” وأن يعيده سالماً لأرض الوطن .