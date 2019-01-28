الأمير محمد بن سلمان يدشن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.. عقود واستثمارات بالمليارات

المواطن - الرياض

تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 يدشن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

وسيشهد البرنامج :

– توقيع عقود بقيمة 200 مليار ريال

– تأسيس مناطق اقتصادية خاصة ذات مميزات للمستثمرين

– تأسيس غرفة للصفقات ستشهد طرح مشاريع جاهزة للتفاوض أمام المستثمرين، قيمتها 70 مليار ريال تمثل دفعة أولى لمشاريع بقيمة 1.6 تريليون ريال.

ومن خلال البرنامج ستنطلق 330 مبادرة ، كما أن ثلث المبادرات ستحقق مستهدفات رؤية 2030.

وسيركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية على الصناعة والخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين.