الأندية السعودية تواجه ورطة كبيرة

المواطن - محمد سمعة

ستُسبب تصريحات قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قلقًا كبيرًا للأندية السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد حديثه عن بند الثمانية لاعبين أجانب في بطولة الدوري السعودي.

وكان قصي الفواز تحدث خلال برنامج” في المرمى” على قناة العربية قائلًا: سيتم تقييم تجربة الاستعانة بالـ8 أجانب ومن ثم سنقرر ولكن الأهم هو مصلحة المنتخبات الوطنية.

تقليل أعداد المحترفين

وقد يتسبب هذا التصريح في إلغاء فكرة الاعتماد على الثمانية أجانب، وتقليل عدد المحترفين في صفوف الأندية السعودية، مما سيؤدي إلى فسخ عقد الكثير من اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة في أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلّق قصي الفواز على قلق الأندية السعودية من تقليل عدد المحترفين قائلًا: أعتقد إذا كان النادي قادرا على شراء لاعب ذي اسم كبير وهو محترف، إذن فهو قادر على تسويقه وبيعه بمبلغ مالي كبير.

واتجهت معظم أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للتعاقد مع لاعبين أجانب من العيار الثقيل سواء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية أو في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

تغييرات منتظرة وقادمة

ومن المنتظر أن يتم إجراء العديد من التغييرات على الكرة السعودية وذلك للاعتماد على اللاعبين السعوديين وتقليل عدد المحترفين، من أجل بناء منتخب قوي لكرة القدم السعودية خلال الفترة المقبلة.

وكان الأخضر ودع بطولة كأس آسيا 2019، بعد الخسارة من المنتخب الياباني بهدف دون رد.