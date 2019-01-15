الأنصاري يقود #الفيصلي للإطاحة بالخليج في الوقت القاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الفيصلي والخليج ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوز عنابي سدير بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

وحاول اللاعبون هز الشباك مبكرًا، إلا أن التعادل السلبي ظل مُخيمًا حتى الدقيقة 69 من أحداث مباراة الفيصلي والخليج، بعدما تمكن الفريق الضيف من هز شباك عنابي سدير عن طريق لاعبه حسن القيد.

وضغط لاعبو عنابي سدير بحثًا عن هدف التعادل، ونجح دييغو كالديرون في هز الشباك في الدقيقة 80، لينتهي الوقت الأصلي من مباراة الفيصلي والخليج بالتعادل الإيجابي، ليلعب الفريقان شوطين إضافيين لحسم هوية المتأهل إلى دور الـ16.

وتمكن الكويتي فهد الأنصاري من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 105 من أحداث الشوط الأول الإضافي، لتنتهي مباراة الفيصلي والخليج بفوز عنابي سدير بنتيجة 2/1، وتأهله إلى الدور التالي من كأس خادم الحرمين الشريفين.