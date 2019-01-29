الأهلي المصري .. كابوس الإصابات يُطارده ويُهدد استقراره

المواطن - مروة نبيل

يُعاني النادي الأهلي المصري من لعنة الإصابات المتكررة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم منذ بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يُفقده قوة كبيرة في المباريات، ويُهدد استقراره.

وتُطارد الإصابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشكل غريب، حيث تعرض من 15 لاعبا في صفوفه لإصابات مختلفة منذ انطلاق منافسات هذا الموسم وحتى الآن.

ولم يقتصر الأمر على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري القدامى فقط، بل امتدت ليشمل معظم الصفقات التي ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لاعبًا على الأقل في كل مباراة يخوضها، بسبب الإصابات المختلفة، وكان آخرها إصابة الثنائي رمضان صبحي والمدافع ياسر إبراهيم خلال مواجهة وادي دجلة بالأمس.

ويغيب المدافع الدولي رامي ربيعة عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري منذ عام تقريبًا، بسبب معاناته من قطع في العضلة الضامة، ثم إصابته بالتهابات في عضلات الحوض.

وتعرض التونسي علي معلول نجم الأهلي المصري لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولكنه عاد للمشاركة في المباريات مؤخرًا.

وأُصيب المغربي وليد أزارو بقطع في العضلة الضامة، ويغيب عن النادي الأهلي المصري منذ فترة، وغاب المدافع سعد سمير لأكثر من شهر بسبب مزق في العضلة الخلفية، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات، حيث حل بديلًا في لقاء وادي دجلة.

وفقد النادي الأهلي المصري صلاح محسن لمدة قاربت على الشهرين، بسبب تمزق في العضلة الضامة من الدرجة الثانية، وعاد في لقاء دجلة أيضًا، وأُصيب أحمد فتحي بالعضلة الأمامية، ليغيب فترة، وفي أول لقاء له بعد العودة تجددت الإصابة.

ومنذ أكثر من شهر، فقد النادي الأهلي المصري قائده حسام عاشور، بتعرضه لالتواء في الكاحل، ثم أُصيب بكدمة في الأنكل خلال التدريبات، ويخضع أحمد الشيخ لبرنامج تأهيلي بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وعانى مدافع النادي الأهلي المصري محمد نجيب من قطع في غضروف الركبة، وأجرى عملية جراحة مؤخرًا، وخضع أكرم توفيق لعميلة في الأنف لتعديل الحاجز الأنفي، بعد إصابته بكدمة خلال لقاء ودي أمام جمهورية شبين.

وواصلت الإصابات ضرب صفوف النادي الأهلي المصري في كافة المراكز، حيث أُصيب هشام محمد بشد في العضلة الخلفية، وكانت الصدمة في إصابة الوافد الجديد محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراته الأولى.

وفي أول مشاركة له مع النادي الأهلي المصري بعد الانضمام إليه في فترة الانتقالات الشتوية، أُصيب الأنجولي جيرالدو بشد في العضلة الخلفية، وعاد للمشاركة في جزء من مواجهة وادي دجلة.

ويخضع مروان محسن لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد إصابته في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وينتظر النادي الأهلي المصري عودته لتدعيم خط الهجوم، فيما أُصيب الوافد الجديد حمدي فتحي بإجهاد في العضلة الضامة.

وتأكد إصابة وليد سليمان بجزع في الرباط الداخلي للركبة وتمزق في الغضروف، وتعرض الثنائي رمضان صبحي وياسر إبراهيم لإجهاد عضلي.

ويأمل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة مارتين لاسارتي، استعادة اللاعبين المصابين، لتحسين مستوى الفريق، والظهور بمستوى مميز، أملًا في التتويج بالبطولات.