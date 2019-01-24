الأهلي المصري .. يستعيد بريقه بالصفقات الجديدة

المواطن - مروة نبيل

استعاد النادي الأهلي المصري جزءا من بريقه المفقود خلال الفترة الماضية، بعد تألقه اللافت خلال مباراة المقاصة التي أُقيمت، مساء الخميس، وانتهت بفوز القلعة الحمراء بثلاثية دون رد.

وعلى الرغم من معاناة النادي الأهلي المصري لغياب العديد من لاعبيه المؤثرين بسبب الإصابة، إلا أن الصفقات الجديدة نجحت في الاندماج سريعًا، واستعادة بريق القلعة الحمراء المفقود.

وشهدت مباراة الأهلي المصري ضد المقاصة المؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري المصري تألقًا لافتًا من الثلاثي المنضم حديثًا لصفوف الفريق حمدي فتحي، حسين الشحات ورمضان صبحي، بالإضافة إلى جونيور أجاي العائد من إصابة طويلة.

وشكل ثلاثي النادي الأهلي المصري الهجومي الشحات، صبحي وأجاي خطورة كبيرة على مرمى المقاصة، ونجحوا في تسجيل ثلاثية القلعة الحمراء، وصنعوا العديد من الفرص.

وسجل حسين الشحات هدف النادي الأهلي المصري الأول في الدقيقة الرابعة، بعد تلقيه تمريرة بينية مميزة من رمضان صبحي، وأحرز أجاي الهدف الثاني من تسديدة مميزة في الدقيقة 30، عقب تمريرة رائعة من عمرو السولية.

وأحرز رمضان صبحي هدفًا مميزًا بالكعب في شباك المقاصة في الدقيقة 78، ليمنح النادي الأهلي المصري الفوز بثلاثية نظيفة، ليُقلص الفارق مع الزمالك متصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ولم يقتصر تألق صفقات النادي الأهلي المصري الجديدة على لاعبي الهجوم فقط، بل ظهر المدافع ياسر إبراهيم بمستوى مميز، وخطف الأنظار، كما واصل الثلاثي كريم وليد نيدفيد، محمد هاني والتونسي علي معلول تألقهم.

وظهر لاعبو النادي الأهلي المصري بروح قتالية في مباراة المقاصة، الأمر الذي ساهم في ظهور القلعة الحمراء بشكل مميز، وتحقيقه لهذا الفوز.

ورفع النادي الأهلي المصري رصيده إلى 30 نقطة من 15 مواجهة فقط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز.