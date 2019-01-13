الأهلي المصري يقص الشريط الإفريقي بثنائية في فيتا كلوب

المواطن - محمد سمعه

تمكن الأهلي المصري من تحقيق فوز بشق الأنفس على حساب نادي فيتا كلوب الكونغولي بثنائية دون رد وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى للفريقين بمرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسعى الأهلي المصري إلى تحقيق الفوز واستغلال أن المباراة على أرضه ووسط جماهيره وذلك من أجل قطع شوط كبير نحو صدارة المجموعة والتأهل لدور ربع النهائي.

بدأ الشوط الأول من مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب بضغط هجومي شرس من قبل المارد الأحمر والذي كان قاب قوسين أو أدنى من تسجيل الهدف الأول له في المباراة بعد مرور 16 ثانية فقط على انطلاقة الشوط الأول.

واستغل الأهلي المصري تألق التونسي علي معلول مع اللاعب رمضان صبحي وصنعا العديد من الفرص الهجومية للمهاجم مروان محسن وللاعب وليد سليمان.

كذلك شارك حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي السابق في لقاء الأهلي المصري وفيتا كلوب، ليكون أول لقاء رسمي للاعب بقميص المارد الأحمر بعد الانضمام له.

وواصل الأهلي المصري مسلسل إهدار الفرص والذي كلّفه الخروج من الشوط الأول متعادلًا بنتيجة صفر لصفر مع النادي الكونغولي.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي المصري وفيتا كلوب، هدأ أداء المارد الأحمر مما أعطى الفرصة لفريق فيتا كلوب لمحاولة العودة في المباراة.

وبعد محاولات عديدة تمكن الأهلي المصري من تسجيل الهدف الأول له، عبر النجم ناصر ماهر في الدقيقة الخامسة والستين بعد عرضية نموذجية من اللاعب محمد هاني.

واستمر ضغط الأهلي المصري من أجل استثمار الفرص والتي تُتاح له لتسجيل الهدف الثاني، حيث نجح اللاعب التونسي علي معلول في إضافة الهدف الثاني للمارد الأحمر من ركلة جزاء بالدقيقة الـ80 من عمر المباراة.

حصد الأهلي المصري أول ثلاث نقاط له في مجموعته الإفريقية، كما سيواجه في الجولة الثانية نادي شبيبة الساورة الجزائري يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.