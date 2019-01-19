الأهلي المصري يُعاني خارج أرضه في إفريقيا

المواطن - مروة نبيل

واصل الأهلي المصري معاناته خارج أرضه في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الفترة الأخيرة، بعد تعادله إيجابيًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وغاب الفوز عن النادي الأهلي المصري خارج أرضه في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال آخر 5 مباريات، حيث اكتفى بالتعادل في لقاءين، والخسارة في 3 مواجهات، ما أفقده اللقب القاري الموسم الماضي.

وتعادل الأهلي المصري خارج ملعبه أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي حوريا الغيني ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، قبل أن يخسر بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي.

وهُزم الأهلي المصري بثلاثية دون رد خارج ملعبه ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي في المباراة النهائية، ليخسر لقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وفي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، خسر النادي الأهلي المصري أمام جيما الإثيوبي ضمن منافسات إياب دور الـ32، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري.

ويعود آخر فوز حققه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري خارج أرضه في بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى النسخة الماضية، عندما فاز على الترجي التونسي بهدف دون رد ضمن منافسات دور المجموعات، يوم 17 أغسطس.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لاستعادة نغمة الانتصارات خارج أرضه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أملًا في التتويج باللقب القاري الغائب عن خزائنه مؤخرًا.