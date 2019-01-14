الأهلي : شهران ونصف تفصل معتز هوساوي عن التدريبات

المواطن - محمد سمعه

قال الدكتور حاتم جمعة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن المدافع معتز هوساوي بحاجة للعلاج لمدة شهرين ونصف الشهر قبل الدخول إلى مرحلة التأهيل الأخيرة للعودة مرة أخرى لتدريبات الراقي.

وذكر الأهلي في بيان عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن رئيس الجهاز الطبي حاتم جمعة أكد أنه بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع معتز هوساوي في فرنسا فقد أشارت إلى إصابة مدافع الأهلي والمنتخب السعودي بجلطة في الرئتين.

وأشار الدكتور حاتم جمعة إلى أن إصابة معتز هوساوي أمر عرضي وليس أمرًا وراثيًّا.

وكان معتز هوساوي خضع لفحوصات طبية في مدينة جدة قبل السفر والخضوع لفحوصات طبية مرة أخرى بفرنسا للاطمئنان على صحته.

وشارك معتز هوساوي مع المنتخب السعودي ببطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ولعب المدافع كذلك أمام منتخب مصر في لقاء الجولة الثالثة بدور المجموعات، والذي انتهى بفوز المنتخب السعودي بثنائية مقابل هدف.