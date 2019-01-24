الأهلي ضد المقاصة .. الأحمر يُبدع ويفوز بثلاثية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

نجح لاعبو القلعة الحمراء في حسم مباراة الأهلي ضد المقاصة التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” لصالحهم بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة الأهلي ضد المقاصة المؤجلة من منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري لكرة القدم بشكل سريع للغاية، وتمكن الوافد الجديد حسين الشحات من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة الرابعة.

وجاء هدف الأحمر في مباراة الأهلي ضد المقاصة بعدما استقبل حسين الشحات كرة بينية مميزة من النجم رمضان صبحي، لينفرد بالحارس أحمد عادل عبدالمنعم، ويهز شباك فريقه السابق، ويرفض الاحتفال بالهدف.

وكاد الأحمر أن يُسجل الهدف الثاني في الدقيقة 15 من أحداث مباراة الأهلي ضد المقاصة من كرة ثابتة عن طريق التونسي علي معلول، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن.

وواصل لاعبو القلعة الحمراء الضغط، وسدد ناصر ماهر تسديدة قوية، ولكنها اصطدمت بالعارضة، وعزز العائد من إصابة طويلة، النيجيري جونيور أجاي تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 30.

وتمكن أجاي من تسجيل الهدف من تسديدة مميزة من كرة بينية للاعب عمرو السولية، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد المقاصة بتقدم الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وراوغ رمضان صبحي اللاعبين داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 51، ومرر الكرة للنيجيري أجاي ولكنه لعب الكرة بالكعب؛ ليُبعدها لاعبي الدفاع، وهدد صلاح ريكو مرمى الأحمر في الدقيقة 64، إلا أن الحارس محمد الشناوي تصدى لتسديدته.

واستمر صبحي في التألق وسجل هدف الأهلي الثالث ضد المقاصة في الدقيقة 78، بعد كرة عرضية من علي معلول لعبها ياسر إبراهيم بالرأس، ليحولها رمضان بالكعب في شباك أحمد عادل عبدالمنعم.

وبعد مباراة الأهلي ضد المقاصة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء رصيده إلى 30 نقطة من 15 مباراة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.