الأهلي على صفيح ساخن .. موجات الغضب تجتاح الفريق بعد الإقصاء

المواطن - محمد سمعه

حقق النادي الأهلي نتيجة مخيبة بالأمس في لقاء الوحدة خلال منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم وذلك عقب الخروج من بطولة الكأس على يد الوحدة.

وتمكن نادي الوحدة من الفوز بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن تعادل الفريقان في الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بهدف لكل فريق.

غضب أهلاوي كبير

وأعربت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي عن غضبها الشديد وذلك بسبب سوء أداء الفريق خلال المباراة، بجانب عدم حفاظه على تقدمه، حيث كان الأهلي افتتح التسجيل عبر اللاعب دجانيني تافاريس بالدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

وانتقدت جماهير الأهلي سياسة المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي وإدارته الفنية للقاء الوحدة، كما أبدت الجماهير عدم رضاها على أداء اللاعبين وذلك بسبب المشاكل التي أُحيطت بالأهلي خلال الفترة الأخيرة.

وكان ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تقدم باستقالته من رئاسة الراقي عقب الخسارة من الوحدة يوم 28 ديسمبر الماضي في بطولة الدوري، وعينت هيئة الرياضة عبدالله بترجي رئيسًا للأهلي خلال الفترة الحالية.

الاستقالات لم تتوقف

وبسبب تبعات استقالة ماجد النفيعي، قرر موسى المحياني تقديم الاستقالة من منصب مدير الكرة بالفريق الأول بعد الخلافات والتي حدثت بينه وبين اللاعب مهند عسيري خلال الأشهر القليلة الماضية.

عانى الأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يتمكن الراقي من تحقيق الفوز في خمس مباريات، ثم نجح في الفوز على أحد في الجولة السادسة عشرة بخماسية مقابل هدف.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 27 نقطة.