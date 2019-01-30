الأهلي في الطريق الصحيح .. غويدي لا يُمس

المواطن - طارق سعد

نجحت مساعي الإدارة الأهلاوية خلال الفترة الشتوية الحالية في معالجة أخطاء تعاقدات اللاعبين الأجانب في الصيف، بعدما قررت الاستغناء عن خدمات كل من المصري عبدالله السعيد والإسبانيين خورادو واليكسيس لتواضع مستوياتهم.

وتعاقدت إدارة الشاب عبدالله بترجي مع البرازيلي سانتوس مدافع فالنسيا الإسباني، والروماني نيكولا ستناسيو صانع لعب سبارتا براغ التشيكي، على أن تختتم تعاقدتها الشتوية بالبولندي ادريان مريزفيسكي بحسب وسائل إعلام مقربة من الأهلي.

وبعد مواجهة التعاون الدورية في الجولة الماضية، تعالت أصوات الأهلاويين اعتراضاً على الأرجنتني غويدي مدرب الفريق رغم الفوز، معتبرين أن طريقة وأسلوب غويدي يعوق الأهلي عن مواصلة الانتصارات أو صعوبتها في حال تحقيقها.

ولاحت في الأفق الأهلاوي أحاديث عن رغبة إدارية في إقالة غويدي وجلب مدرب جديد، وبرز اسما الهولندي مارتن يول، والتشيلي سييرا مدرب الاتحاد السابق، كمرشحين لخلافة غويدي في الأهلي.

ويرى قلة من الأهلاويين أن الإدارة السابقة للأهلي برئاسة ماجد النفيعي لم توفر الأدوات المطلوبة للمدرب غويدي لمقارعة الهلال والنصر على سباق الدوري، مبررين ذلك بتغيير 3 أجانب حضروا في الصيف وكذلك بسبب الإصابات التي داهمت الفريق وعلى الأخص معتز هوساوي وجانيني وعمر السومة.