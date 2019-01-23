الأهلي والوحدة .. ركلات الترجيح تطير بالفرسان إلى ربع النهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة الأهلي والوحدة، التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان، بفوز فرسان مكة بركلات الترجيح.

وبدأت مباراة الأهلي والوحدة بشكل سريع، وكاد الكونغولي كابونغو كاسونغو أن يهز الشباك في الدقيقة التاسعة، إلا أن تسديدته اصطدمت بالعارضة، ليواصل لاعبو الفريقين الضغط لفض اشتباك التعادل السلبي.

وتوغل دجانيني تافاريس داخل منطقة جزاء الفرسان في الدقيقة 30، ولكن مرت تسديدته بجوار قائم الحارس محمد عواد، ليعود اللاعب ذاته ويهز الشباك في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول في مباراة الأهلي والوحدة اليوم.

وجاء هدف دجانيني تافاريس بعد تلقيه تمريرة مميزة من عبدالفتاح عسيري، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة بتقدم الراقي بهدف دون رد.

وسجل السوري عمر السومة هدف الراقي الثاني في الدقيقة 58، إلا أن حكم مباراة الأهلي والوحدة ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، والتي أظهرت أن اللاعب مهند عسيري ارتكب مخالفة قبل تمرير الكرة.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع نهاية مباراة الأهلي والوحدة بفوز الراقي، تمكن الفنزويلي رومولو أوتيرو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85، من ركلة ثابتة بشكل مميز للغاية، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل، ويلعب الفريقان أشواطًا إضافية.

وكاد دجانيني تافاريس أن يُسجل هدف التقدم للراقي مع بداية الشوط الأول الإضافي، إلا أن القائم أنقذ الفرسان، ليلجأ حكم مباراة الأهلي والوحدة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للاعبي فرسان مكة.

وبعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم، يُلاقي فرسان مكة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الملك سلمان، بعدما نجح سكري القصيم في الإطاحة بفريق الشباب.