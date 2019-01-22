الأهلي يؤكد شكواه ضد عبدالله السعيد

المواطن - مروة نبيل

أصدر النادي الأهلي المصري، بيانًا جديدًا بشأن انتقال عبد الله السعيد من صفوف الأهلي السعودي إلى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ما دفع مجلس إدارة القلعة الحمراء للمطالبة بالحصول على مليوني دولار.

وجاء البيان كالتالي: “أكدت إدارة النادي الأهلي أنه تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة، بتاريخ 5 يناير الجاري للحصول على حقوقه المالية، طرف الأهلي السعودي وعبد الله السعيد، بعد انتقال الأخير إلى نادي بيراميدز في 4 يناير من نفس الشهر”.

وتابع البيان: “وينص العقد الثلاثي بين النادي الأهلي، وأهلي جدة وعبد الله السعيد، وبوضوح، على أنه حال انتقال اللاعب لأى نادٍ مصري، يحصل الأهلي على مبلغ 2 مليون دولار. ولم يبت اتحاد الكرة في الشكوى حتى الآن لأسباب غير مفهومة”.

وأضاف: “أيضًا أرسلت إدارة النادي خطابًا إلى نادي أهلي جدة بتاريخ 8 يناير الجاري تطالبه فيه بحصول الأهلي على مستحقاته المالية البالغة 2 مليون دولار وفقًا للعقد المبرم بين الأطراف الثلاثة وهو شريعة المتعاقدين”.

واختتم البيان قائلًا: “يأتي هذا في الوقت الذي خرج فيه أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، في وسائل الإعلام دون أن يتحرى الدقة، وقال إن الأهلي لم يتقدم بشكوى بشأن حقوقه في عقد اللاعب عبد الله السعيد وانتقاله إلى بيراميدز، وهو كلام ينافي الحقيقة تمامًا”.

وكان النادي الأهلي المصري، أصدر بيانًا رسميًا، يؤكد على أحقيته في الحصول على مبلغ مليوني دولار حال انتقال عبدالله السعيد من صفوف أهلي جدة إلى أي نادٍ داخل جمهورية مصر العربية.

وأشار النادي الأهلي المصري في شكواها إلى أن بنود العقد الثلاثي واضحة، وتقضي بالتزام الطرفين الثاني والثالث “أهلي جدة وعبدالله السعيد” بمسؤوليتهما عن حقوق الطرف الأول “النادي الأهلي” المالية حال الانتقال لأي نادٍ.