الأهلي يتعاقد مع الروماني ستانسيو 3 مواسم ونصف

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو، صانع ألعاب نادي سبارتا براغ التشيكي، في فترة الانتقالات الشتوية.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر أن الراقي تعاقد مع اللاعب ستانسيو لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وسيتم التوقيع بشكل رسمي ونهائي مع اللاعب ستانسيو في حال اجتاز الفحص الطبي والمقرر إقامته في اليومين المقبلين في مدينة جدة.

وسبق للاعب ستانسيو اللعب في صفوف نادي ستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا اليوم على حساب نادي التعاون في الجولة السابعة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

ويحتل النادي الأهلي حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 30 نقطة.

وسبق للنادي الأهلي أن أعلن تعاقده مع اللاعب التشادي عثمان الحاج من صفوف نادي جدة، بالإضافة إلى تعاقده مع اللاعب البرازيلي أدريلان سانتوس لتعزيز الصفوف الدفاعية من نادي فالنسيا الإسباني لمدة موسم ونصف الموسم.

كما تعاقد الأهلي أيضًا خلال فترة الانتقالات الشتوية مع اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا.