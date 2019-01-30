الأهلي يعلن موعد وصول نيكولاي ستانسيو

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن موعد وصول الروماني نيكولاي ستانسيو إلى جدة، تمهيدًا للانضمام رسميًّا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وأكد النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو سيصل في العاشرة والنصف مساء اليوم الأربعاء، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عبر الخطوط السعودية.

وأوضح حساب النادي الأهلي الرسمي، أن نيكولاي ستانسيو سيخضع للكشف الطبي قبل توقيع العقد النهائي والانتظام في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وكان النادي الأهلي أعلن عن تعاقده مع صانع الألعاب الروماني نيكولاي ستانسيو، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبارتا براغ التشيكي، لمدة 3 سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق للاعب نيكولاي ستانسيو اللعب في صفوف نادي ستيوا بوخارست الروماني وأندرلخت البلجيكي.