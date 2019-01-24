الأهلي يوقع عقدًا مبدئيًا مع أديرلان سانتوس

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عن توقيع عقد مبدئي مع المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا الإسباني.

وأكد النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن التوقيع النهائي مع المدافع أديرلان سانتوس سيكون عقب اجتيازه الكشف الطبي في مدينة جدة خلال اليومين المقبلين.

ويملك المدافع أديرلان سانتوس صاحب الـ29 عامًا خبرة كبيرة، ولعب في صفوف ساوباولو البرازيلي، براغا البرتغالي، فيتوريا البرازيلي وفالنسيا الإسباني.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتحسين نتائج الراقي، بعد تراجع مستوى الفريق مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، وودع منافسات كأس الملك سلمان من الدور ثمن النهائي بركلات الترجيح أمام الوحدة.