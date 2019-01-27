الأهلي يُخصص دخل مباراة الوحدة لمشجعه الراحل

المواطن - مروة نبيل

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأحد، تخصيص حصته من دخل مباراة الوحدة ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان، لأسرة المشجع الأهلاوي الراحل محيي الدين أمين باز.

وانتهت مباراة الأهلي والوحدة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بفوز فرسان مكة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ليتأهل إلى منافسات دور الـ8 من كأس الملك سلمان.

وتوفي المشجع الأهلاوي محيي الدين أمين باز خلال حضوره مباراة الراقي والشباب التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة، بصحبة أبنائه الثلاثة، إثر إصابته بنوبة قلبية خلال تداوله في المدرجات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر مباراته أمام الشباب بهدف دون رد في الجولة الـ13 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتم تداول خبر وفاة المشجع الأهلاوي بعد اللقاء.