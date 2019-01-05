الأهلي يُطارد مصير #الاتحاد الجميل

المواطن - محمد سمعه

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفوز، اليوم، على حساب فريق الرياض في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وقدم النادي الأهلي في الفترة الأخيرة نتائج سلبية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث لم يحقق الراقي الفوز في آخر خمس مباريات ببطولة الدوري، وكان آخرها الخسارة من نادي الوحدة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الفوز ولا شيء غيره:

ويسعى الأهلي للفوز على الرياض والعبور لدور الـ32 من بطولة كأس الملك، وتقليد نادي الاتحاد، حيث نجح الأخير في تجاوز كبوة النتائج السلبية بالفوز على فريق الجبيل بالأمس في دور الـ64 بثلاثية مقابل هدف.

ويذكر أن ماجد النفيعي كان تقدم باستقالته من رئاسة النادي الأهلي يوم 29 ديسمبر الماضي، وذلك عقب خسارة الفريق الأهلاوي من نادي الوحدة.

أصبح الأهلي حاليًّا مطالبًا بالتركيز على الفوز في مبارياته وتحقيق النتائج الإيجابية، سواء في بطولة الدوري والكأس مع التركيز على تدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكان اللاعب عبدالله السعيد انتقل من النادي الأهلي إلى صفوف نادي بيراميدز المصري أمس الجمعة، حيث تم الإعلان عن الصفقة صباح الأمس، وشارك اللاعب كذلك في مباراة الأهلي بالدوري المصري.

ويحتل الأهلي حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم برصيد 24 نقطة.