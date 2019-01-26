الأهلي يُعلن قراره ويفتح الطريق أمام #الهلال و #الشباب

المواطن - محمد سمعه

أصبح اللاعب مهند عسيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خارج حسابات المدرب الأرجنتيني بابلو جويدي خلال الفترة المقبلة.

وكان عبدالله بترجي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، قال خلال تصريحات إعلامية: إن اللاعب مهند عسيري لن يكون متواجدًا في مباريات الأهلي المقبلة، على الرغم من عدم وجود عروض رسمية لبيعه أو إعارته حاليًّا.

فرصة أمام الهلال والشباب:

ويذكر أن ناديي الهلال والشباب أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع اللاعب مهند عسيري في حال قرر الرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة؛ طبقًا لما ذكرته تقارير صحفية.

وكانت مشكلة مهند عسيري مع النادي الأهلي بدأت بعد إياب ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام نادي وفاق سطيف الجزائري، حيث خرج اللاعب مهند عسيري في تصريحات إعلامية تحدث فيها عن عدم قيامه بصنع المشاكل، مُوجهًا اللوم لموسى المحياني مدير الكرة السابق في الأهلي.

وعلى الفور قرر مجلس إدارة الراقي بعد هذه التصريحات معاقبة اللاعب طبقًا للوائح الداخلية للنادي، كما أن اللاعب لم يشارك بشكل منتظم مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة بعد تصريحاته.

وبعد تعاقد الأهلي مع اللاعب التشادي عثمان الحاج في فترة الانتقالات الشتوية، وتواجد كل من السوري عمر السومة واللاعب دجانيني تافاريس أصبحت فرص تواجد مهند عسيري في الراقي صعبة للغاية.