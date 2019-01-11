الأهلي يُفسد مخطط #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

جدد النادي الأهلي يوم الخميس عقد نجمه عبد الفتاح عسيري لمدة موسمين وذلك في فترة الانتقالات الشتوية ليُبقي الأهلي على نجمه والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل.

ويذكر أن نادي الاتحاد سعى للتعاقد مع عبد الفتاح عسيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بجانب رغبة العميد كذلك في ضم اللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية.

وبعد تجديد الأهلي لعقد اللاعب عبد الفتاح عسيري، أفسد الراقي مخطط نادي الاتحاد حيث أصبح لزامًا على العميد البحث عن صفقة هجومية للتعاقد معها.

الأهلي يرفض التفريط في نجومه

وكان عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي قال بعد الفوز على نادي أحد أن النادي الأهلي لن يُفرط في أي من نجومه ولن يفرط كذلك في اللاعب السوري عمر السومة، مضيفًا بأنه سيعتزل داخل جدران الأهلي.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان تعاقد مع اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش أول أمس الخميس قادمًا من نادي باوك اليوناني لمدة أربع مواسم ونصف الموسم.

الأهلي يتذوق طعم الانتصارات من جديد

وعاد النادي الأهلي لطريق الانتصارات في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على نادي أحد بخماسية مقابل هدف، حيث ظل الأهلي في خمس جولات لم يعرف طعم الفوز.

ويذكر أن الراقي تعاقد مع اللاعب التشادي عثمان الحاج من صفوف نادي جدة في شهر ديسمبر الماضي، ليكون أولى صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.