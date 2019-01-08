الأولمبية السعودية تعلن فتح باب الترشح لرئاسة إدارتها

المواطن - مروة نبيل

أعلنت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الثلاثاء، فتح باب الترشح على منصب رئيس مجلس الإدارة للفترة المتبقية من الدورة الأولمبية الحالية 2020/2017، بداية من اليوم ولمدة 10 أيام.

ومن المُقرر أن تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية، في الرابع من شهر فبراير المقبل، في مقر اللجنة بالعاصمة الرياض.

وسيتم خلال الجمعية العمومية؛ انتخاب رئيس جديد، على أن تتوفر في المرشح الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للجنة الأولمبية، وقواعد الانتخابات الداخلية لمجلس إدارة اللجنة، وكافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن استقالته من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الشهر الماضي، بعد إعفائه من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة، وتعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه.