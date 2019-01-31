الأولى عربيًا.. 4.45 مليار دولار رصيد الاستثمارات السعودية في الإمارات

المواطن - عبدالملك آل سميح - تصوير : أثير الحربي

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار الأجنبي مروان السركال، ازدهار العلاقة بين دولة الإمارات المتحدة والمملكة، موضحًا أن السعودية تعد الشريك الأول للإمارات عربيًا والرابع عالمًياً.

وكشف السركال خلال برنامج الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ووزير الاقتصاد الإماراتي سلطان المنصوري، بفندق الريتز كارلتون بالرياض، أن رصيد الاستثمارات السعودية في الإمارات بلغ نحو 4.45 مليار دولار، وأن عدد الشركات السعودية بدولة الإمارات وصل إلى 2365 شركة سعودية ومنها 526 شركة تعمل في إمارة الشارقة وجميعها مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.

ولفت إلى أن أوجه التعاون بين البلدين في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتوفير موارد إضافية من الطاقة لتحلية المياه.