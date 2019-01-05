الأول في 2019 .. كسوف شمسي في المملكة غدًا وهذا موعد مشاهدته

المواطن - الرياض

يشهد الأسبوع الثاني من العام الجاري 2019 أول كسوف شمسي، وذلك في تمام الساعة 2.30 فجر يوم غد الأحد بتوقيت المملكة.

ويصل ذروة الكسوف الشمسي الأول في 2019 الساعة 4.30 فجرًا، حيث من المتوقع أن تخطف هذه الظاهرة الفلكية أنظار الجميع لمدة 4 ساعات و15 دقيقة.

وبحسب وسائل إعلام محلية وعالمية، قال علماء الفلك: إن الكسوف الأول في 2019 سيكون جزئيًّا، ضمن 3 كسوفات يشهدها العام الجديد 2019، ويمكن رؤيته في شرق آسيا واليابان والمحيط الهادي وبكين وروسيا وطوكيو، كما يتوافق توقيته مع دخول شهر جمادى الأولى 1440.

ولفت العلماء إلى أن ذروة الكسوف الجزئي الأول في 2019 سيغطي قرص القمر نحو 72% من قرص الشمس، مرجحين عدم رؤيته في سماء المملكة باعتبار بدايته تسبق شروق الشمس.

ووجه الفلكيون نصيحة إلى سكان البلاد الواقعة في نطاق الكسوف الأول في 2019 بمتابعته عبر فلاتر تجنبًا لإيذاء العيون.

ويقع كسوف الشمس عندما يكون قطر القمر الظاهري أكبر من الشمس، وبالتالي يحجب القمر جميع أشعة الشمس المباشرة في مسار ضيق عبر سطح الأرض، ويحول النهار إلى ليل.