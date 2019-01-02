الإثارة تتجدد .. 5 مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

المواطن - محمد سمعه

تُستأنف مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم اليوم الأربعاء بخمس مباريات ضمن لقاءات دور الـ64 في البطولة.

وستكون المباراة الأولى ضمن مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بين فريقي” الشباب والساحل” حيث تُقام في تمام الساعة الثالثة والثلث مساء على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

أما المباراة الثانية فستكون بين فريقي ” العربي والفتح” ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 3:25 مساء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

ويستعد نادي الحزم اليوم لمواجهة فريق الخلود في تمام الساعة الـ3:25 مساء على ملعب نادي الحزم في إطار مباريات اليوم الأربعاء في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساء سيخوض نادي الحائط مباراته أمام فريق هجر في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تُقام المباراة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

وتُختتم مباريات اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة ” الفيصلي وعفيف” في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

ويسعى النادي الفيصلي للتألق وتحقيق الفوز والمضي قدمًا نحو المنافسة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أملًا في الوصول إلى المباراة النهائية مثل الموسم الماضي.

وقبل مواجهة نادي الساحل في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كان نادي الشباب نجح في الفوز على فريق الحزم بثلاثية مقابل هدف في الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن نادي الاتحاد تُوج ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي بعد فوزه على الفيصلي بثلاثية مقابل هدف في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.