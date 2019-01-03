الإثارة تتواصل .. 7 مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

المواطن - محمد سمعه

تُستأنف اليوم الخميس مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بسبع مواجهات نارية.

ويذكر أن المباراة الأولى ستكون بين فريقي القيصومة والغوطة حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة والربع مساء بتوقيت المملكة على ملعب نادي الباطن.

أما المباراة الأبرز اليوم في دور الـ64 فسوف تجمع بين فريقي النصر والجندل حيث تنطلق في تمام الساعة الـ3:35 مساء على ملعب نادي العروبة في الجوف.

وستكون المباراة الثالثة بين فريقي أبها والجبلين حيث تُقام في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في ” المحالة”.

وفي نفس توقيت مباراة” الجبلين وأبها” سيواجه نادي ضمك منافسه الأمجاد في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا على ملعب نادي ضمك.

أما المباراة الخامسة فستكون بين فريقي النهضة وحطين وتنطلق في تمام الساعة السادسة إلا ثلث مساء بتوقيت المملكة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وستكون المباراة السادسة بين فريقي الجيل والكوكب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وتُختتم مباريات اليوم في دور الـ64 من بطولة كأس الملك بمواجهة” الوحدة والنعيرية” حيث تنطلق في تمام الساعة الـ19:50 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.