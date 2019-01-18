الإسكان : الإعلان عن الدفعة الجديدة من المستفيدين قريبًا .. هنا رابط الاستعلام

المواطن - الرياض

أكدت وزارة الإسكان أن العمل لا زال مستمر على تحديث بيانات الموقع والمستفيدين، مشددةً على أن فور الانتهاء من ذلك سيتم تحديث بيانات المستفيدين تلقائيًّا، علمًا بأن هذا لن يؤثر على أولوية ترشيح المواطنين.

وأضافت الإسكان ردًّا على استفسار مواطن في هذا الشأن، أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الجديدة من المستفيدين قريبًا.

ولفتت الإسكان في سياق آخر إلى أن من أحد شروط الاستحقاق ألا يكون تحت اسم المتقدم أو المرفقين في الطلب منزل صالح للسكن.

وأعلن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، مساء أمس الخميس، أنه جاري رفع أسماء مستفيدي الدفعة الثالثة عشرة.

ويمكن معرفة أسماء مستفيدي الدفعة الثالثة عشرة لبرنامج سكني من خلال الرابط التالي (هنا).

يذكر أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أعلنا، الثلاثاء الماضي، عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني للعام 2019، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم، حيث تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها سكني عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقًا من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.