الإسكان ترد على مقترح بتوفير الوحدات للشباب قبل الزواج

المواطن - الرياض

وجه مواطن تساؤلًا إلى وزارة الإسكان أكد فيه أنه غير متزوج، ويتعجب من أنه كيف سيتزوج وهو لا يملك منزلًا بالأساس؟

واقترح المواطن وجود آلية بحيث قبل أن يتقدم الشخص بالزواج يتم توفير خيارات السكن له من جانب الوزارة، وذلك حتى لا يتزوج ثم يتورط بعدها بالإيجار والديون.

وردت وزارة الإسكان على المواطن بالتأكيد على أنها ترحب بكل مقترح يخدم المستفيدين، مشددةً على أن المقترح سيتم إيصاله إلى المسؤولين، وفي حال كون لديه أي اقتراحات أخرى يمكن إرسالها عبر الرابط هنا وستتم دراستها من قبل المسؤولين.