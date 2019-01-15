الإسكان تعلن تخصيص 200 ألف أسرة ضمن برنامج سكني 2019

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان اليوم الثلاثاء، تخصيص 200,000 أسرة ضمن برنامج سكني لعام 2019، مضيفة “سنعمل بكامل جهودنا لتقديم المزيد لأهالينا المستفيدين”.

وأضافت الوزارة “سعينا في ملتقى برنامج سكني 2019 على زيادة الخيارات المتاحة لأهالينا المستفيدين، لتتناسب مع جميع رغباتهم”.

وتابعت “نستهدف في ملتقى برنامج كني 2019 إنجاز 70 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديث، حيث عملنا على تحفيز القطاع وتوطينه بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة”.

وأشارت الوزارة “نعمل في برنامج سكني على خدمة المستفيد بشكل متكامل، حيث نقوم بتطوير البنية التحتية للأراضي بما يشمل شبكة المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات وغيرها من المرافق الخدمية؛ لتوزيعها بشكل مجاني للمستفيدين، وإقامة المشاريع السكنية عليها”.