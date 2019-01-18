الإسماعيلي ضد الإفريقي .. غضب الجماهير الصفراء يُلغي المباراة والدراويش بخطر

المواطن - محمد سمعه

قرر الحكم الكاميروني أليوم نيانت حكم لقاء الإسماعيلي ضد الإفريقي التونسي إلغاء مباراة الفريقين والتي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بدأت مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي، مع وجود إصرار لدى لاعبي الإسماعيلي على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، خاصة أن المباراة تُقام على ملعب الإسماعيلية في مصر.

مع بداية الدقائق الأولى من الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي، حاول النادي الإسماعيلي تسجيل هدف مبكر يُربك حسابات النادي الإفريقي مع فتح المساحات اللازمة للاعبي الإسماعيلي للانطلاق وتسجيل أهداف كثيرة.

تمكن الدراويش من تسجيل الهدف الأول في لقاء الإسماعيلي ضد الإفريقي، عبر اللاعب الناميبي بينسون تشيلونجو بالدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول بعد عرضية مميزة من اللاعب طارق طه.

ومع وجود توقعات بأن الدراويش سيظل يضغط بقوة في لقاء الإسماعيلي ضد الإفريقي، من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن حدث العكس حيث ضغط النادي الإفريقي بقوة من أجل تسجيل هدف التعادل.

واصل النادي التونسي ضغطه خلال مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث نجح اللاعب غازي العيادي في تسجيل الهدف الأول للنادي الإفريقي بالدقيقة الأربعين من ركلة جزاء احتسبها الحكم الكاميروني أليوم نيانت.

وبعدها بخمس دقائق لم يُوفق الحكم نيانت واحتسب ركلة جزاء غير صحيحة لفريق الإفريقي، تصدى لها اللاعب غازي العيادي وسجل الهدف الثاني لناديه التونسي في الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي.

شعرت جماهير الإسماعيلي بالظلم التحكيمي على فريقها، خاصة بعد رفض الحكم الكاميروني احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الإسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي بدقيقة.

مع بداية الشوط الثاني من مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي، ظلت جماهير الدراويش غاضبة بسبب الأداء التحكيمي حيث ألقت العديد من قارورات المياه في بعض المناسبات خلال المباراة، مما دفع الحكم الكاميروني لإيقاف اللعب عند الدقيقة الخامسة والثمانين.

وبعد نصف ساعة من توقف مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي، قرر الحكم نيانت إلغاء اللقاء حيث خرج في حماية شرطة الملعب.

يواجه الدراويش عقوبة الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا وعدم استكمال اللقاءات، بعد أحداث الشغب والتي حدثت من الجماهير في لقاء الإسماعيلي ضد الإفريقي.