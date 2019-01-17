الإطاحة بامرأتين زعمت إحداهما الانتماء للأجهزة الأمنية وفتشت منزلاً في الرياض

الإطاحة بامرأتين زعمت إحداهما الانتماء للأجهزة الأمنية وفتشت منزلاً في الرياض

2019/01/17
الساعة 4:59 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن -الرياض

أطاحت شرطة الرياض بامرأتين انتحلتا صفة أمنية وطرقا أبواب مواطنين في الرياض بحثاً عن خادمة هاربة.

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري بأن الأجهزة الأمنية باشرت مساء يوم الاثنين الموافق 8 / 5 /1440هـ بلاغاً عن حضور امرأتين، تدّعي إحداهما بأنها تمثل جهة أمنية، لأحد المنازل بأحد الأحياء السكنية شرق مدينة الرياض، وتم تَدَاوُل مقطع فيديو عن قيامهن بطرق أبواب منازل أخرى في نفس المنطقة السكنية، حيث تم ضبطهما.

وأضاف أنه بسماع أقوالهما أفادتا بأن لديهما خادمة هاربة وتوفرت معلومات لهما بتواجدها في المنزل الذي تم ضبطهما عنده، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية اتضح عدم صحة إدعائهما، حيث جرى إيقافهما وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.



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