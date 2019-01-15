الإطاحة بـ3 مواطنين نفذوا 19 جريمة سرقة بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بـ3 مواطنين تورطوا في تنفيذ 19 جريمة سرقة ونشل للحقائب النسائية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم / شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها ، أسفرت -بفضل من الله – عن القبض على (٣) مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ، وذلك لتوفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (١٩) تسعة عشر جريمة بذات النمط والسلوك الإجرامي. وقد جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.